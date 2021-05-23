Сыктывкар, 23 мая, 2021, 15:09 — ИА Регнум. На вопросы ИА REGNUM к последнему звонку ответил глава Республики Коми Владимир Уйба.

Пресс-служба Главы Республики Коми Владимир Уйба знакомится с начальной школой-детским садом Воркуты. Декабрь 2020 года.

Владимир Станулевич: Чем современные выпускники сильнее выпускников Вашего поколения и что делает их слабее?

Владимир Уйба: Сравнивать не очень корректно. Ведь времена разные. Сегодня мы живём в век Интернета и высоких технологий. Конечно, современные дети более «продвинутые», чем наше поколение, они лучше разбираются в гаджетах, электронной технике. В Интернете можно найти ответ практически на любой вопрос, стоит только, как говорят, «погуглить». Но, с другой стороны, эти знания не задерживаются в нашей памяти, потому что для их получения человек не прикладывает никаких усилий, не добывает их опытным путём, а получает уже готовую информацию. Моё поколение, выпускники советской школы, познавало мир с помощью учебников и энциклопедий. Мы не знали, что такое Интернет и смартфоны. И слава богу. С тех пор многое изменилось, возможности для самореализации и дальнейшего развития стали гораздо шире, чем раньше. Сегодня выпускники имеют массу неограниченных возможностей. И я желаю ребятам сделать для себя правильный выбор — определиться с профессией и дальнейшим направлением в жизни.

Владимир Станулевич: Что, по Вашему мнению, нынешние выпускники должны сделать для России?

Владимир Уйба: Наши дети — наша смена. После нас они будут управлять страной, защищать границы нашего государства, развивать экономику и культуру, хранить традиции и воспитывать следующее поколение. Поэтому сейчас их главная задача, как я уже сказал, сделать правильный выбор, кем стать после школы, выбрать профессию и получить её. А наша главная задача, власти, — обеспечить молодых специалистов работой с достойной заработной платой, безопасными и комфортными условиями, чтобы они жили и трудились в родной республике на благо нашей страны.

Хочу поздравить всех выпускников и их родителей с праздником! В эти дни у нас проходят последние звонки. Желаю ребятам не забывать школьные годы, вспоминать о своих учителях и наставниках. Пусть сбудутся все их мечты, пусть светлым и интересным будет дальнейший жизненный путь. И удачи на выпускных экзаменах!