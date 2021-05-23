Москва, , 15:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но никак не о принадлежности полуострова. Об этом сегодня, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Флаги России и Крыма Minsvyaz.ru

Напомним, что президент Зеленский тщетно пытается выйти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно со своей провокационной повесткой. При этом в Москве не раз указывали, что не собираются ни с кем обсуждать статус полуострова — он вернулся в состав России, и этого уже не изменить.

Песков отметил, что в процессе попыток согласовать переговоры Путина с Зеленским всё время возникает тупиковая ситуация. Украинская сторона всё время говорит, что намерена обсуждать Крым, но для российской стороны важно, в каком ключе будет проходить это обсуждение.

«Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества… — то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что призыв к отчуждению территории России — это уголовное преступление.

В любом случае российская сторона настроена конструктивно и готова продолжить работу с украинской стороной по организации возможных переговоров Путина с Зеленским.