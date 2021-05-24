Чебоксары, , 06:00 — REGNUM В Чувашии спустя почти пять месяцев после президентского указа о Годе науки и технологий разработали региональный план мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В республике опубликовали план основных мероприятий по проведению в 2021 году в Чувашии федерального Года науки и технологий. В список включены, в частности, региональные этапы федеральных конкурсов, олимпиад и фестивалей.

Также в плане — тематические летние смены, проведение недель науки, экскурсии школьников на предприятия, майский тотальный диктант по чувашскому языку, многолетняя межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» и другие события. В течение года власти планируют праздновать 60-летие первого полёта человека в космос, которое отметили 21 апреля 2021 года.

Муниципальным администрациям и различным организациям рекомендовано принять «активное участие» в реализации мероприятий.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерство образования и молодёжной политики Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2020 года президент страны Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». Данное решение принято «в целях дальнейшего развития науки и технологий» в России. Согласно указу, регионам рекомендовано «осуществлять необходимые мероприятия» в рамках Года науки и технологий.