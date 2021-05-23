Пермь, , 15:07 — REGNUM Школам Пермского края рекомендовано закончить учебный год в очно-дистанционном режиме. С такой рекомендацией выступило краевое минобразования, сообщает пресс-служба ведомства.

Экзамены для учащихся девятых и одиннадцатых классов пройдут штатно. Там, где возможно выставить итоговые отметки, рекомендуют сделать это уже сейчас. А для тех учащихся, которым нужно исправить отметки либо подготовиться к экзаменам, вести занятия дистанционно.

«Проводить консультации в очном формате для малых групп обучающихся и в случае крайней необходимости», — подчеркнули в ведомстве.