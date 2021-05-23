Челябинск, , 15:01 — REGNUM Победителем чемпионата России по стратегической игре StarCraft II, который проходит в Челябинске, стал Никита «SKillous» Гуревич. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Второе место в турнире занял Виталий «Couguar» Рощин. Обладателем бронзовой медали стал Сергей «KingCobra» Кондауров.

Напомним, что в рамках чемпионата России по компьютерному спорту 2021 также пройдут матчи по Tekken 7 и Dota 2. Ранее определились победители в дисциплинах Clash Royale, DCL — The Game и NHL 21.

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