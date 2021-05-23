Челябинск, 23 мая, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Победителем чемпионата России по стратегической игре StarCraft II, который проходит в Челябинске, стал Никита «SKillous» Гуревич. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Blizzard Entertainment StarCraft II

Второе место в турнире занял Виталий «Couguar» Рощин. Обладателем бронзовой медали стал Сергей «KingCobra» Кондауров.

Напомним, что в рамках чемпионата России по компьютерному спорту 2021 также пройдут матчи по Tekken 7 и Dota 2. Ранее определились победители в дисциплинах Clash Royale, DCL — The Game и NHL 21.