Москва, 23 мая, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-17» к Международной космической станции назначен на 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роскосмоса.

NASA Прогресс МС-17

Старт будет проводиться с космодрома «Байконур» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Планируется, что грузовой корабль причалит к российскому сегменту МКС 2 июля.

«Прогресс МС-17» доставит на МКС воду, топливо и другие грузы для обеспечения жизнедеятельности станции и выполнения научной программы. Предыдущий российский грузовой корабль — «Прогресс МС-16» — прибыл к МКС 15 февраля 2021 года.

Из-за отклонения от оси причаливания стыковка корабля «Прогресс МС-16» была проведена в ручном, а не в автоматическом режиме. Специальная комиссия продолжает изучать причины неудачи автоматической стыковки.