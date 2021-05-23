Прага, , 15:07 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, пополнился нападающим пражской команды «Спарта» Давидом Томашеком. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба клуба из Праги.

«Нападающий Давид Томашек решил осуществить свою мечту и отправляется в российскую КХЛ, где подписал контракт с хабаровской командой «Амур», — говорится в сообщении.

Отметим, в минувшем сезоне Давид Томашек сыграл в составе «Спарты» в 50 матчах чешской Экстралиги и смог набрать в них 47 (19 шайб + 28 результативных передач) очков.