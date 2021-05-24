Чебоксары, , 05:35 — REGNUM Житель Чувашии Фёдор Атёмов, который спас незнакомых девушек от преступника ценой собственной жизни, посмертно удостоен ещё одной награды. Указом президента он награждён медалью, сообщает следственный комитета России.

Указом главы государства Владимира Путина чебоксарец награждён медалью «За спасение погибавших» посмертно. Отмечается, что награда присуждена за смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях.

Ранее Фёдор Атёмов решением председателя СКР Александра Бастрыкина посмертно награждён медалью «Доблесть и отвага», которая вручена супруге погибшего. Награды он удостоен за мужество, самоотверженность и отвагу при защите граждан от вооружённого преступника.

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Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено поздно ночью 8 апреля 2020 года в одном из дворов Чебоксар, где пьяный мужчина стал приставать к группе девушек, ругаться матом, кидать в них бутылки и демонстрировать ножи. Девушки бросились врассыпную, прося о помощи, одну из них злоумышленник стал преследовать — за неё вступился Фёдор Атёмов, на которого с ножом набросился преступник. Полученные ранения оказались смертельными.

В настоящее время нападавший признан виновным в серии преступлений, включая убийство, получив 18 лет колонии строгого режима.

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