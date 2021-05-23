Сеул, 23 мая, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В апреле 2021 года объём обработанных грузов в порта составил 130,92 млн тонн, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морских дел и рыболовства страны.

Minseong Kim Министерство финансов Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, 111,67 млн тонн грузов пришлись на экспорт и импорт, что на 7,4% больше, чем в апреле 2020 года.

Объём обработанных грузов в порту Пусана вырос на 15,8%, до 37,78 млн тонн, в порту Кваняна — на 9,2%, до 23,78 млн тонн, в порту Инчхона — на 6,6%, до 13,55 млн тонн. Однако объем обработанных грузов в порту Ульсана, напротив, сократился на 7,1%, до 15:57 млн тонн.

Объём обработанных контейнерных грузов в портах Южной Кореи составил 2,58 млн 20-фунтовых контейнеров, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём экспортных грузов вырос на 8%, до 720 тыс. 20-фунтовых контейнеров, а импортных грузов — на 4,8%, до 760 тыс. 20-фунтовых контейнеров.

Объём перевалочных грузов также увеличился на 5%, до 1,08 млн 20-фунтовых контейнеров.