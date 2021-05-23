Берлин, , 14:35 — REGNUM Автомобили на водородном топливе внесут большой вклад в сокращение выбросов парниковых газов, заявил генеральный директор Daimler Truck Мартин Даум. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Илон Маск из Tesla и Герберт Дисс из Volkswagen неоднократно заявляли о бесперспективности автомобилей на водородном топливе. Они утверждали, что единственным перспективным видом транспорта являются электрические автомобили.

Глава подразделения Daimler, занимающегося производством грузовых автомобилей, резко не согласился с такой оценкой. Он заявил, что особенно автомобили на водородном топливе будут особенно востребованы в сфере грузоперевозок.

«Мы не можем себе позволить полагаться только на одну технологию для решения проблем с климатом», — подчеркнул Даум.

Он добавил, что если отрасль сосредоточится только на электрическом транспорте, то возникнут серьёзные проблемы с нехваткой определённого сырья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае на автомобиле Hyundai Nexo был установлен новый мировой рекорд по дальности хода для машин, работающих на водороде.

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