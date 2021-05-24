Чебоксары, , 10:14 — REGNUM В Канашском районе Чувашии раскрыто убийство 59-летей женщины, пропавшей в декабре 2020 года и тело которой обнаружили в мае. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Разбирательства начались после того получения информации об исчезновении жительницы Канашского района. Её тело обнаружили недалеко от дома 21 мая 2021 года на берегу реки Урюм.

Следствие полагает, что преступление было совершено 11 декабря 2020 года, когда жертва гостила у своего 65-летнего дяди в одном из сёл Канашского района. Правоохранители установили, что во время застолья они поссорились.

«Злоумышленник нанёс племяннице два удара обухом топора по голове, оттащил тело за огород, расчленил, упаковал в мешки и скинул в Урюм», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии установлен подозреваемый в убийстве знакомого и расчленении трупа. По данным правоохранителей, преступление было совершено 31 декабря 2020 года в ходе застолья.

Подробнее: Пропавшего жителя Чувашии нашли расчленённым