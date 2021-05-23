Ереван, , 14:35 — REGNUM В министерстве обороны Армении заявили, что часть личного состава азербайджанских вооруженных сил, ранее проникших на территорию Армении, вернулись на исходные позиции вечером 22 мая. Соответствующее заявление было опубликовано 23 мая в пресс-службе оборонного ведомства Армении.

В армянском министерстве обороны подчеркнули, что распространяющееся в средствах массовой информации сообщение о том, что в Сюникской области у Черного озера находятся свыше тысячи азербайджанских военных, не соответствует действительности.

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Напомним, 22 мая состоялось заседание Совета безопасности Армении, которое возглавил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.