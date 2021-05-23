Самара, , 14:34 — REGNUM Совет директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов», в случае ухода Сергея Аракелова, может возглавить один из его членов — Андрей Кислов. Об этом 23 мая сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, во время намеченного на 24 мая заседания совета директоров самарской команды, как предполагается, Аракелов намерен сложить с себя полномочия его председателя, также генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий собирается покинуть клуб.

Отметим, по итогам завершившегося сезона в Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» финишировали победителем первенства, выйдя в Российскую Премьер-лигу.