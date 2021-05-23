Лас-Вегас, США, , 14:33 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Майкл Чендлер свой следующий поединок может провести с другим американцем — Джастином Гэтжи. Об этом 23 мая рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, его слова приводит TMZ.

«Кто станет следующим соперником Чендлера? Это хороший вопрос. Я имею в виду, что есть несколько вариантов. Он может подраться с Гэтжи, посмотрим. У нас ещё ничего не готово, но в этом есть смысл, и это был бы интересный бой. Представьте себе поединок Чендлера и Гэтжи», — сказал он.

Как сообщало, 22 мая бразильский боец Чарльз Оливейра победил нокаутом Майкла Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе.