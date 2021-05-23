Лас-Вегас, США, 23 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Майкл Чендлер свой следующий поединок может провести с другим американцем — Джастином Гэтжи. Об этом 23 мая рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, его слова приводит TMZ.

Nate Pesce Майкл Чендлер (второй слева)

«Кто станет следующим соперником Чендлера? Это хороший вопрос. Я имею в виду, что есть несколько вариантов. Он может подраться с Гэтжи, посмотрим. У нас ещё ничего не готово, но в этом есть смысл, и это был бы интересный бой. Представьте себе поединок Чендлера и Гэтжи», — сказал он.

Как сообщало, 22 мая бразильский боец Чарльз Оливейра победил нокаутом Майкла Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе.