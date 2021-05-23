Париж, , 14:02 — REGNUM На фоне отмены антикоронавирусных ограничений выросли рейтинги популярности среди французов президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Жана Кастекса. Об этом 23 мая сообщает Ouest-France.

Благодаря снятию некоторых ограничительных мер во Франции, открытию террас кафе и ресторанов, открытию музеев и выставок, а также сокращению на два часа длительности комендантского часа, согласно опросу Ifop для Le Journal du Dimanche, рейтинг популярности Макрона вырос на 3%, а Жана Кастекса на 4%. Также по данным исследования, 40% французов довольны действиями властей, а среди молодежи (18−24 года) этот процент составляет 51.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 61% опрошенных французов не доверял мерам, предпринимаемым правительством для успешного выхода из карантина с 3 мая.

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