Санкт-Петербург, 23 мая, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Прогулочный теплоход «Ромео» в Петербурге допустил столкновение с разводным Троицким мостом через Большую Неву. Пострадавших нет, на судне находились только члены экипажа

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Троицкий мост

Как сообщила 23 мая пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, в 11:30 мск. По предварительным данным, в момент происшествия на теплоходе велись ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находились три человека.

В рамках проверки транспортная прокуратура вызовет для объяснений собственника теплохода (ООО «Речной трамвай») и капитана судна, даст оценку их действиям и при наличии оснований примет меры прокурорского воздействия, пообещали в надзорном ведомстве.