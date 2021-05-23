Москва, , 14:31 — REGNUM Тренер Вадим Гаранин, являвшийся главным кандидатом на пост главного наставника футбольного клуба из Москвы «Велес», не станет главным тренером московской команды. Об этом 23 мая сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, об этом сам специалист рассказал игрокам своей нынешней команды «Тверь». При этом ранее руководство «Велеса» сделало Гаранину официальное предложение.

При этом до того Дмитрий Безняк, под руководством которого «Велес» доигрывал сезон в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), перешел в тренерский штаб команды «Уфа».

Отметим, в нынешнем сезоне «Велес» дебютировал в первенстве ФНЛ и завершил сезон на восьмом месте турнирной таблицы с 66 очками в активе.