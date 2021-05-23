Челябинск, , 13:44 — REGNUM Победителем чемпионата России по компьютерному спорту 2021 в дисциплине DCL — The Game (симулятор дрон-рейсинга) стал Александр «the23» Холодных. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Ему удалось вырвать победу у Кирилла «NiFkaaa» Федуковича с разницей в один балл. Третье и четвёртое место в соревновании заняли Константин «KKG» Косолапов и Владимир «YuW» Юнусов соответственно.

Напомним, что в рамках чемпионата России по компьютерному спорту 2021 также пройдут матчи по StarCraft II, Tekken 7 и Dota 2. Призовой фонд соревнования составляет 3,5 млн рублей.

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