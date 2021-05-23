Сеул, 23 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Южная Корея присоединится к эко-инициативе «Один триллион деревьев», объявленной на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, в течение следующих 30 лет в Южной Корее намерены высадить порядка трёх миллиардов деревьев.

Ранее представители Лесной Службы Южной Кореи объявили план посадки деревьев, который являются частью правительственной программы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. На проект по восстановлению лесного массива планируется выделить около 6 трлн вон (~$5,3 млрд).

Известно, что в 2020 году к эко-инициативе присоединились и США.