Киев, , 14:17 — REGNUM Пока Украина не станет членом НАТО, Россия якобы будет ей угрожать, а гарантией «защиты» Украины должно стать «постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью информационному агентству Укринформ.

По мнению Боднара, если не будет «прогресса» в вопросе членства в НАТО, то Киев якобы должен будет переключиться «на оборону».

«Обострение на фронте и концентрация российских войск на границе с Украиной показали: пока мы не получим членства в НАТО, до тех пор Россия будет угрожать силой или продолжать применять силу… Значит, эскалация ситуации будет происходить периодически. Мы живем в постоянной боевой готовности. Если не будет прогресса на евроатлантическом треке, тогда мы должны полностью переключиться на оборону», — сказал украинский дипломат.

Политик также добавил, что постоянное присутствие военно-морских сил НАТО в Черноморском регионе должно стать гарантией «защиты» Украины.

«С другой стороны, если мы должны развиваться, то должны получить какие-то практические гарантии защиты, а не только на бумаге… Такой гарантией, например, могло бы быть постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе. Мы должны четко понимать временные рамки получения ПДЧ (плана действий по членству — ИА REGNUM), а затем и самого членства в Альянсе… Только четкость со стороны НАТО относительно будущего членства Украины в Альянсе позволит на практике минимизировать российскую угрозу», — подытожил политик.

Отметим, на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, который поддержали США и которому не противились страны Запада. После государственного переворота жители Донбасса не пожелали оставаться в составе Украины, заявив о создании Донецкой и Луганской Народных Республик. Против жителей республик Донбасса Киев в апреле 2014 года начал войну. При этом Украина без каких-либо на то оснований обвиняет Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе и украинская армия якобы семь лет воюет в Донбассе с армией Российской Федерации. Добавим, с начала 2021 года Киев начал сосредотачивать на линии разграничения вооружение и военную технику, при этом обвиняя Россию в том, что РФ якобы «собирается напасть» на Украину.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью каналу Deutsche Welle (программа «Зона конфликта») заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности войска НАТО) прибудут на помощь Украине.

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