Москва, , 14:17 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц рассказал 23 мая в интервью изданию «Спорт-Экспресс» о том, какими из достижений своих подопечных он доволен.

Как отметил немецкий специалист, отвечая на вопрос о том, насколько он доволен своим первым сезоном в России, он очень им доволен.

«Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле», — указал Шварц.

Кроме того, он отметил, что команда растет и две последние победы в матчах с другими московскими командами, по мнению тренера, это лишний раз подчеркивают.

«Хотя не обошлось и без спадов. Кубковая игра и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали. Мы упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды», — также уточнил специалист.

Отметим, Сандро Шварц стал главным тренером московского «Динамо» в октябре минувшего года и под его руководством команда финишировала в нынешнем сезоне на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.