Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Американская компания HBO приобрела права на показ комедии Алексея Камынина «Хандра» на международном потоковом сервисе HBO Go. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Комедия станет доступна в сервисе HBO под названием Russian Spleen с 12 июня. Стоимость сделки не раскрываются.

Производством «Хандры» занималась российская кинокомпания «Смена». Фильм был представлен на фестивале «Кинотавр» и вышел в российский прокат в октябре 2020 года.

Компания HBO развивает несколько сервисов потокового вещания, включая HBO Max, HBO Now и HBO Go. С июне 2020 года платформа HBO Go используется для продвижения сервиса за пределами США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте российская картина впервые возглавила рейтинг сервиса потокового вещания Netflix. Этой работой стал анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» режиссёра Алексея Цицилина.

