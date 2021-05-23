Курган, 23 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Курганской области к 23 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 22 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Вакцинация против COVID-19. Павительство Курганской области

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 23 мая выявлено 21 150 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 915 человек, скончались 411 пациентов с COVID-19.