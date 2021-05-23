Москва, , 13:46 — REGNUM Свои поздравления чемпиона миру по шахматам Анатолию Карпову в связи с его 70-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 23 мая обнародован на сайте Кремля.

«Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почетных наград и титулов», — говорится в поздравительном сообщении.

Также в нем отмечается, что то, что профессионализм и ответственная гражданская позиция юбиляра в настоящее время востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности является отрадным.

«Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», — заключается в поздравительном послании.

Отметим, Анатолий Карпов родился в 1951 году и является двенадцатым чемпионом мира по шахматам (1975), а также девятикратным обладателем шахматного «Оскара» — награды, присуждаемой лучшему игроку года.