Москва, , 13:09 — REGNUM Роскосмос разработает универсальный тренажёр пилотируемого космического корабля с использованием технологий виртуальной реальности. Об этом сообщил директор Департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин ТАСС.

Разработкой комплекса занимается входящая в госкорпорацию компания «РК-Цифра». Планируется, что универсальный комплекс будет использоваться для подготовки космонавтов к полётам как на действующих «Союзах», так и на новых кораблях семейства «Орёл». Шадрин отметил, что Центр подготовки космонавтов уже запросил для тестирования один из образцов разрабатываемого комплекса.

Применение технологий виртуальной реальности поможет повысить уровень имитации некоторых аспектов космических полётов. В частности, такие технологии позволят более точно имитировать невесомость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Центре подготовки космонавтов провели испытания модернизированного тренажёра для имитации перегрузок ТС-18.

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