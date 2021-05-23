Тюмень, , 13:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 61 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 мая коронавирусом заразились 36 343 человека, выздоровели 34 772 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 23 мая скончались 542 пациентов с COVID-19, что на семь человек больше, чем днём ранее.