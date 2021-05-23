Тампа, США, , 13:47 — REGNUM Полученная российским нападающим хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Никитой Кучеровым травма в матче плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз» оказалась несерьёзной. Об этом 23 мая сообщает The Athletic.

Напомним, в матче плей-офф НХЛ между «Тампой» и «Флоридой» 27-летний российский хоккеист был травмирован после полученного им удара клюшкой по колену от нападающего «Пантерз» Энтони Дюклера и с трудом смог покинуть лед. При этом из-за проведенной в декабре минувшего года на бедре операции он пропустил весь регулярный сезон 2020/21 в НХЛ.

Отметим, накануне клуб «Тампа» разгромил команду «Флорида» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 6:2, в результате чего счет в серии стал 3−1 в пользу «Лайтинг». Кучеров отметился в матче забитой шайбой и двумя результативными передачами.