Минск, , 13:15 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике инфицирование коронавирусом подтвердили у 386 025 человек. 376 453 инфицированных выздоровели (1599 за сутки), 2771 человек скончался (десять человек за сутки).

С начала пандемии в республике провели 6 211 780 тестирований на SARS-CoV-2, 18 920 из них пришлись на прошлые сутки.