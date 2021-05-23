23 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 15:23 — REGNUM Еще относительно недавно в Японии, как и на Западе в целом, рассматривали Россию как «нисходящее государство» (declining state), которое в недалеком будущем должно исчезнуть с карты мира как крупное территориальное образование. «Идеологи» развала России по образцу распада СССР считали, а кое-кто считает и сейчас, что к 2030 году от страны останется лишь малая часть существующих территорий, и она превратится в одно из небольших ничего не значащих государств, с которым никто не считается.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коллективный Запад» разработал и план расчленения нашей страны на колонии:

Сибирь должна отойти к США;

Северо-Запад — к Германии;

Юг и Поволжье — к Турции;

Дальний Восток — к Японии, чтобы установить прямой контроль за сырьем Сибири и Дальнего Востока.

Но планы «расчленения России» остались на бумаге и в возбужденных умах недругов нашей страны. Русские не захотели дальше распадаться, на удивление быстро выстроили современные армию и флот, накопили резервы и, хотя и медленно, приступили к воссозданию страны как мировой державы. Вместе с тем, испытывая прямое давление США и их союзников с целью вернуть Россию к ельцинским временам подчинения «коллективному Западу», Кремль стал создавать с Китаем альянс, именуемый «стратегическим партнерством». Альянс, который при любых расчетах способен эффективно противостоять не только военной машине США, но и спешно сколачиваемому для борьбы с объявленными врагами Китаем и Россией блоку всех зависимых от Вашингтона стран Европы и Азии. Цель не скрывается — взять КНР и РФ в кольцо военных баз по всему периметру их границ, создавать вдоль российских и китайских рубежей «горячие точки» и тем самым поддерживать постоянную напряженность, обрекая Москву и Пекин на отрыв значительных материальных средств на обеспечение надежной обороны и безопасности.

Американский империализм Everett, Marshall. 1899

При этом для «обоснования» такой политики и стратегии в западных СМИ развернули оголтелую пропаганду российской и китайской «угрозы», якобы нависшей над пресловутым «свободным миром». И это при том, что и Россия, и Китай, если можно так сказать, «территориально самодостаточны» и на чужие земли не претендуют. Хотя и считают себя вправе отстаивать историческую принадлежность территорий, которые в свое время в силу тех или иных обстоятельств были от них отторгнуты.

Отрадно, что, например, в соседствующей как с Россией, так и с Китаем Японии наряду с шовинистическими существуют и трезвые настроения и представления по поводу целей российско-японского альянса и его позитивного влияния на международную обстановку и баланс сил в мире.

Это проявилось в комментариях японских читателей одной из центральных японских газет «Майнити симбун», опубликовавшей материал, посвященный, как пишет издание, «красочной и пышной церемонии запуска строительства четырех новых современных энергоблоков на двух АЭС Китая».

Китайский авианосец Baycrest

К сожалению, корреспондент газеты в Пекине увидел и в этом примере сотрудничества прежде всего «конфронтационный аспект», написав: «Это событие знаменует собой значительное углубление и расширение всестороннего китайско-российского сотрудничества в самых чувствительных областях, в том числе в области атома, космоса и военно-технического сотрудничества. Все это происходит в условиях углубления конфронтации оси Китай—Россия с Соединенными Штатами».

По логике японских аналитиков выходит, что все политические и торгово-экономические связи, не говоря уже о военно-техническом сотрудничестве, двух соседних дружественных стран, имеют непременно антиамериканскую и антияпонскую направленность. Вот и корреспондент «Майнити симбун», похоже, не может выйти за рамки такой «парадигмы». Он убеждает японского читателя: «Китай и Россия углубляют отношения многостороннего сотрудничества, например, подписали историческое соглашение о взаимодействии в создании исследовательской базы на Луне. Имея в виду конфронтацию с Соединенными Штатами, в совместном заявлении министров иностранных дел России и Китая сказано о резко негативной реакции Пекина и Москвы на провозглашенный США «мировой порядок на основе неких устоявшихся правил».

Но японцы, которые уже более 75 лет живут по «американским правилам», воспринимают несогласие с ними как естественное проявление стремления народов к свободе от диктата дяди Сэма.

Пользователь под ником aso nonde morau shikanai написал: «Это не мировой порядок, основанный на правилах! Это мировой порядок, основанный на правилах, установленных США!»

Китайская лунная АМС «Чанъэ 5-T1» News.xinhuanet.com

О вынужденном противостоянии давлению Вашингтона говорит читатель, подписавшийся gpm: «Перед лицом такого врага, как Америка, Китаю и России не остается ничего другого, как крепить свой союз!»

Из этого делается верный вывод о том, что только блок России и Китая способен удержать мир от сползания к «большой войне». Как в ситуации, когда Советский Союз, напрягая все силы, обеспечивал баланс в вооружениях с противостоящей ему враждебной коалицией во главе с США. Это понимают многие японцы. Один из них, mwm, пишет: «Мир пока стал спокойнее. Американская гегемония получила мощный противовес».

Так есть и так будет.

«В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах в марте сего года с Сергеем Лавровым.

Глава МИД КНР выразил уверенность, что соглашение поможет обеим сторонам придать новый импульс развитию отношений. Возможно, этому документу понадобится новое наполнение. В последние дни, особо отметил Ван И, «горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями» в адрес Пекина и Москвы, но они знают, что «ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушли в прошлое».

Полагаю, американским и японским политикам и стратегам следовало бы умерить свою риторику «осуждения» суверенной политики России и Китая, прекратить «окружать» наши страны, признать реальность и не доводить дело до необходимости «нового наполнения» российско-китайского договора.