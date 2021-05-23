Москва, , 13:15 — REGNUM Решение о выходе из совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» было принято Заремой Салиховой из-за ее несогласия со спортивной политикой команды. Ее слова на эту тему 23 мая приводит «Спорт-Экспресс».

»Руй Витория ушёл из европейского футбола в 2017 году, выбрав отсутствие конкуренции и комфортные экономические условия. Для меня чемпионат Саудовской Аравии — это как кладбище для кораблей. Как игроки, так и тренеры едут только за деньгами», —сказала она.

При этом Салихова отметила, что в данном случае исключением могут быть молодые специалисты, которые нуждаются в опыте работы тренером.

«В чемпионате России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В чемпионате Саудовской Аравии такой конкуренции нет. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — добавила она.

Также Салихова указала, что предпочитает действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, привыкших работать в стрессовой ситуации и не выпавших из футбольной жизни, выбравших карьеру, а не зарабатывание денег в Китае или Саудовской Аравии.

«Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией», — отметила она.

Отметим, Зарема Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака» 3 мая и должна была заниматься аудитом финансов футбольного клуба.