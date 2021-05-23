Челябинск, , 12:42 — REGNUM Максим «Haiissey» Труханов стал победителем чемпионата России по компьютерному спорту 2021 в дисциплине NHL 21. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

В финальном матче ему удалось вырвать победу у Сергея «serg1vratar_vH» Филиппова со счётом 5:4. Обладателем бронзовой медали в ходе напряжённой борьбы стал Александр «SPB_AlexZver 22 » Зверев.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках чемпионата России по компьютерному спорту 2021 также ожидаются матчи по Dota 2, StarCraft II, DCL — The Game и Tekken 7. Их результаты станут известны сегодня, 23 мая.

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