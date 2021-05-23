Киншаса, , 12:41 — REGNUM По меньшей мере 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго. Об этом сообщил журналистам житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго.

По словам епископа, по-прежнему ощущается много землетрясений в районе вулкана. Местные власти говорят о как минимум сотне погибших. Некоторые здания, в том числе один из храмов, разрушены огнем.

Напомним, что жителей конголезского города Гома пришлось эвакуировать из-за извержения. В городе проживает около 1,5 млн человек.

Вулкан Ньирагонго расположен на границе ДРК и Руанды.

Потоки лавы уже достигли районов города Гома, также лава по пути к городу спалила три села.