Роттердам, Нидерланды, , 12:40 — REGNUM Выступавшая от России на международном песенном конкурсе «Евровидение 2021», проходившем в Ротердаме, исполнительница Манижа заняла девятое место. Прямая трансляция происходящего велась 23 мая на официальном сайте конкурса.

Манижа выступала на конкурсе с песней Russian Woman. По итогам выступления она получила 104 балла от профессионального жюри и еще 100 баллов — от зрителей.

При этом победителем «Евровидения» стала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni (524 балла). Второе место заняла певица из Франции Барбара Прави, третье — выступавший от Швейцарии Джон Мухарремай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель делегации Италии Симона Марторелли заявила, что город для проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году будет выбран по результатам конкурса.