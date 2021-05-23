Атланта, США, 23 мая, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил 22 мая строительную площадку южнокорейской компании SK Innovation недалеко от Атланты штат Джорджия. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Kremlin.ru Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

«Завод SK Innovation является символом дружбы и сотрудничества в области высоких технологий между Южной Кореей и США» — отметил южнокорейский лидер.

Известно, что Мун Чжэ Ина сопровождали министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ук, глава SK Group Чхве Тхэ Вон и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.

Отметим, что SK Innovation инвестировала около 3 трлн вон (~$2,6 млрд) в строительство нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Массовое производства аккумуляторов запланировано на 2022 год.

Между тем, 20 мая представители SK Innovation сообщили о решении создать совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей с американским автопроизводителем Ford Motor.