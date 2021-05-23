Киев, , 12:44 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что принятие жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в гражданство Российской Федерации является угрозой для Украины. По словам Климкина, Киев «начинает терять» Донбасс. Об этом политик рассказал в эфире канала «Украина 24».

В качестве ключевых вопросов для Украины по Донбассу Климкин назвал прекращение огня и «массовую российскую паспортизацию», так, как по его мнению, Киев «реально» начинает «из-за этого терять Донбасс». По мнению бывшего главы внешнеполитического ведомства Украины у Киева, американцев и ЕС должна быть совместная стратегия, как этому помешать.

«Вопрос паспортизации — номер один, в том числе в контексте обсуждения Донбасса на уровне Байдена и Путина. Это может быть фактически интеграция, как это пока что неофициально называют в ЕС. Я считаю, что об этом нужно не просто говорить, а кричать. Я не понимаю, зачем играть в бесконечную игру в кластеры, когда на самом деле основной вызов — паспортизация. Никакая последовательность не спасет, если Россия будет там иметь 1,5−2 млн российских граждан. Там сейчас 600 тыс., а до конца года будет миллион», — сказал Климкин.

По словам экс-главы МИД Украины главное — это новая совместная с западом стратегия относительно Донбасса.

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Напомним, по состоянию на февраль 2021 года в российское гражданство были приняты более 600 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Отметим, Украина в апреле 2014 года начала войну против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые не пожелали оставаться в составе Украины, после того, как в Киеве в феврале 2014 года была свергнута законно избранная власть. В 2014 году официальный Киев также перестал платить пенсии жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, несмотря на то, что они заработали свои пенсии на Украине. Для получения заработанной на Украине пенсии жители Республик Донбасса должны зарегистрироваться на территории Украины и получить статус внутренне перемещенного лица (в виде справки). Для многих жителей ДНР и ЛНР (особенно пожилого возраста) прибытие на территорию Украины для регистрации представляется крайне затруднительным.