Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Написанное физиком Альбертом Эйнштейном письмо с самой знаменитой формулой концепции теории относительности продано на аукционе RR Auction в Бостоне за $1,2 млн. Об этом сообщает ABC News.

Знаменитая концепция об эквивалентности массы и энергии, выражающаяся уравнением E=mc2 (где E — энергия объекта, m — его масса, c — скорость света в вакууме) коренным образом изменила представления о физических процессах. Представители проекта Einstein Papers Project из Калифорнийского технологического института считают, что сохранилось только четыре письма, в которых Эйнштейн записал это уравнение собственной рукой.

Три таких документа хранятся в государственных коллекциях и только один — в частной. Речь идёт о письме, написанном Эйнштейном на немецком языке физику Людвику Зильберштейну в октябре 1946 года. Именно это письмо и было продано на аукционе в Бостоне. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Раньше письмо было частью личного архива Зильберштейна, которым распоряжались потомки физика. Отмечается, что организаторы аукциона рассчитывали, что письмо будет продано за сумму около $400 тыс.