Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM Полиция Индии арестовала бывшего борца вольного стиля Сушила Кумара, которого подозревают в убийстве. Об этом 23 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Убийство

Уточняется, что 38-летний Кумар был в бегах после того, как в результате драки на стадионе погиб один борец и спортсмена признали Кумар был признан одним из нападавших.

Полицией было объявлено вознаграждение в размере $1,4 тыс. за информацию о сбежавшем экс-борце и его арестовали в деревне Мундка в Западном Дели.

Отметим, Сушил Кумар является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг, а также бронзовым (2008) и серебряным (2012) призером Олимпиады.