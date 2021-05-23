Лондон, , 12:27 — REGNUM Форвард лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн может перейти в команду «Манчестер Сити». Об этом 23 мая сообщает журналиста Иэн Чизмен на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, сделка между «МС» и «Тоттенхэмом» по переходу 28-летнего футболиста возможна, и сумма трансфера за игрока, как ожидается, будет не менее £100 млн (примерно €166 млн).

При этом ранее сам нападающий сообщил руководству «Тоттенхэма» о своем желании продолжить игровую карьеру в составе манчестерской команды.

Отметим, в нынешнем сезоне Гарри Кейн сыграл в составе лондонской команды в 48 матчах, сумев забить в них 32 гола и отдать 16 результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.