Вашингтон, 23 мая, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford и южнокорейский холдинг SK Group подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству аккумуляторов для электрических автомобилей. Об этом сообщает газета Nikkei.

jpj2000nl Аккумулятор

Совместное предприятие получит название BlueOvalSK. Первая производственная площадка совместного предприятия будет создана в США. Компании планируют потратить на создание этого завода около $5,3 млрд.

К 2025 году BlueOvalSK планирует ежегодно выпускать аккумуляторы общей мощностью около 60 гигаватт. Этих аккумуляторов должно хватить для оснащения примерно 600 тысяч электрических пикапов.

Компании из США и Южной Кореи рассчитывают расширить сотрудничество и вне рамок совместного предприятия. В частности, SK Group планирует построить два завода в США по производству аккумуляторов для электромобилей Ford.