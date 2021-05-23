Донецк, , 12:28 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

Брифинг Министерства здравоохранения ДНР по итогам борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Mzdnr.ru

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Кроме того, у 41 пациента клинико-эпидемиологически был установлен диагноз COVID-19.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировали 37 317 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Выздоровели 30 527 человек, скончались 2787. Лечение на данный момент получают 4003 пациента.

За сутки в ДНР зарегистрировали 95 человек с диагнозом «пневмония», 70 из них были госпитализированы. На данный момент на лечении с диагнозом «пневмония» находятся 1813 человек, 731 из них на кислородной поддержке. За сутки численность пациентов, которым требуется кислородная поддержка увеличилась на 31 человека.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 286 случаев заражения коронавирусом.