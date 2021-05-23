Сеул, , 12:05 — REGNUM В апреле 2021 года Южную Корею посетили 74 608 иностранца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Иммиграционной службы страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, число граждан Китая, посетивших страну Утренней свежести, за год увеличилось с 4685 человек до 18 299 человек, граждан США — с 6830 человек до 15 267 человек, граждан Японии — с 495 человек до 1090 человек.

В иммиграционной службе отметили, что туристический поток постепенно восстанавливается, однако темпы роста показателя по-прежнему остаются вялыми.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж, то их число увеличилось на 127%, до 71 972 человек.