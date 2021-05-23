Сеул, 23 мая, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В апреле 2021 года Южную Корею посетили 74 608 иностранца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Иммиграционной службы страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, число граждан Китая, посетивших страну Утренней свежести, за год увеличилось с 4685 человек до 18 299 человек, граждан США — с 6830 человек до 15 267 человек, граждан Японии — с 495 человек до 1090 человек.

В иммиграционной службе отметили, что туристический поток постепенно восстанавливается, однако темпы роста показателя по-прежнему остаются вялыми.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж, то их число увеличилось на 127%, до 71 972 человек.