Козельск, Калужская область, , 11:51 — REGNUM В Калужской области на 11 км автодороги «Оптина Пустынь-Нижние Прыски-Сосенский-Шепелёво» вечером 22 мая 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил наезд на стоящих на обочине трёх пешеходов — двух девушек и девочку-подростка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областное управлении ГИБДД УМВД России.

Место дорожного происшествия 40.mchs.gov.ru

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося. Начато административное расследование.

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