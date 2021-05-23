Козельск, Калужская область, 23 мая, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Калужской области на 11-м км автодороги «Оптина Пустынь — Нижние Прыски —Сосенский — Шепелёво» вечером 22 мая 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил наезд на стоящих на обочине трёх пешеходов — двух девушек и девочку-подростка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областное управлении ГИБДД УМВД России.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося. Начато административное расследование.