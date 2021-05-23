Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» интересуется черногорским защитником шведской команды «Норрчёпинг» Сеадом Хакшабановичем. Об этом 23 мая сообщает Expressen.

По информации источника, руководство казанской команды уже провело переговоры со шведским клубом и там готовы продать 22-летнего футболиста. При этом на игрока также претендуют «Аталанта» из Бергамо и неаполитанский «Наполи»

Отметим, в нынешнем сезоне Сеад Хакшабанович сыграл в составе «Норрчёпинга» в 11 матчах и смог забить в них пять голов, а также отдать пять результативных передач.