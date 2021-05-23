Москва, , 11:31 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления господдержки при реализации пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии будут выделяться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Общий объём выделенных средств до 2024 года составит 5,26 млрд рублей.

Претендовать на получение господдержки смогут компании, внедряющие технологии искусственного интеллекта в различных сферах экономики. Гранты будут выделяться по итогам конкурсных отборов. Размер одного гранта не должен превышать 100 млн рублей.

«Принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики, а значит, станут драйвером социально-экономического развития страны», — отмечают в пресс-службе правительства.

Позже правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий по разработке собственных проектов в сфере ИИ учащимися российских школ и вузов. Также из госбюджета будет субсидироваться профильное дополнительное образование. Объём финансирования этих мер на период до 2024 года должен составить до 1,23 млрд рублей.

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