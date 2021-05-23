Москва, 23 мая, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления господдержки при реализации пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

geralt Искусственный интелект

Субсидии будут выделяться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Общий объём выделенных средств до 2024 года составит 5,26 млрд рублей.

Претендовать на получение господдержки смогут компании, внедряющие технологии искусственного интеллекта в различных сферах экономики. Гранты будут выделяться по итогам конкурсных отборов. Размер одного гранта не должен превышать 100 млн рублей.

«Принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики, а значит, станут драйвером социально-экономического развития страны», — отмечают в пресс-службе правительства.

Позже правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий по разработке собственных проектов в сфере ИИ учащимися российских школ и вузов. Также из госбюджета будет субсидироваться профильное дополнительное образование. Объём финансирования этих мер на период до 2024 года должен составить до 1,23 млрд рублей.