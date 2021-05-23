Москва, , 11:30 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлен 8951 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8951 новый случай выявлен в 83 субъектах Федерации из 85. При этом 14,5% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что от последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались 357 человек. Полностью выздороветь смогли 7297 пациентов.

Некоторый рост уровня заражения отмечается в Москве — в столице за сутки выявили 2924 новых случая заражения. В Санкт-Петербурге — 842 случая.

Далее следуют: Московская область (769), Нижегородская область (145), Воронежская область (144), Саратовская область (121).